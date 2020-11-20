中埔鄉石硦村長輩及學生賣力表演。（張毓翎攝）

嘉義縣長翁章梁、中埔鄉長李碧菁、嘉義縣文化基金會執行長陳尚雍等人到場觀看。（張毓翎攝）

主辦單位希望藉由戲劇打破圍籬，讓學校、社區共構出認同與自信的文化力量，共同炒出一盤石硦好滋味。（張毓翎攝）

「第一次演戲很有趣，免緊張啦！演下去就對了！」嘉義縣中埔鄉石硦村高齡87歲的林陳𤆬阿嬤透過嘉義縣文化基金會「藝術下鄉–戲劇篇」計畫，與厝邊好友及學生一起演戲。20日舉行成果公演時，第一次出演的她露出緊張表情，不過眾人互動默契完美，完整將一齣屬於家鄉故事展現出來，獲得觀眾如雷掌聲。

嘉義縣文化基金會今年首次推出「藝術下鄉–戲劇篇」，選在中埔鄉石硦村規劃為期2個多月的戲劇課程，教導社區長者及中山國小學生用肢體語言表演，邀請專業戲劇老師，指導素人演員練習說出自己的生命故事，創作一齣屬於石硦社區的故事《石硦好滋味》。

20日的成果公演上，嘉義縣長翁章梁、中埔鄉長李碧菁、嘉義縣文化基金會執行長陳尚雍等人到場觀看，為他們加油。戲劇老師郭奕錡表示，素人表演最珍貴有趣的段落，都是從演員自身的經驗發展出來，很難被複製，希望讓觀眾看到的劇場，是一個專業的演出。

《石硦好滋味》這齣30分鐘戲劇，開場背景設定就從家裡灶咖開始，小男主角出門買食材，帶著大家從戲劇中去認識社區大小事，每一幕如同一道道的家常菜，調味料就成了生活裡的酸甜苦辣，笑談之間串起地方情感最難忘懷的家鄉味。

首次嘗試的戲劇下鄉不僅獲得好評，連鄉親都覺得新鮮有趣，社區、學校分別上10堂課的時間雖然不長，但團員都很賣力學習，直到接近公演時間，鄉親主動要求加強訓練。主辦單位表示，藉由戲劇打破圍籬，讓學校、社區共構出認同與自信的文化力量，共同炒出一盤石硦好滋味。

(中時 )