人民幣兌美元在岸價（CNY）20日收盤升137點，一度升破6.56，高見6.5654。

人民幣兌美元在岸價收報6.5714，較上日下午4時30分收報6.5851，升137點或0.21％；較晚上11時30分最後成交價6.5833，走強119點。

離岸價（CNH）曾高見6.5623，截至下午5時40分，離岸價報6.5699，在岸價報6.5704。

官方20日開出的中間價報6.5786，較上日6.5484，跌302點或0.46％，終止連升4日。

交易員指出，市場對疫情的擔憂蓋過疫苗進展樂觀預期，同時美國財長穆努欽要求美國聯準會退還緊急貸款計劃撥款的言論增添不確定性，美元指數暫時持穩，短期人民幣料在6.55至6.65左右。

另有交易員認為，近期美元大幅度區間震盪，人民幣仍保持反覆上行走勢，而這兩日匯價主動回調，也從側面反映市場自發調節的能力；從中期看，圍繞美國疫情救助計劃的討論及美國聯準會可能進一步寬鬆預期，都會限制美元反彈空間。

(工商 )