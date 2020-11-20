今年前三季每股盈餘4.66元的大田精密（8924），單季營收達11.56億元，創下3年新高，展望第四季，因高爾夫市場已步入傳統的旺季，疫情如能獲得緩解，需求將更復甦，業績也將因為美日市場的報復性消費，而有再創佳績的機會。

大田20日在證券櫃檯買賣中心，參加線上直播「櫃買市場業績發表會」的?科技生活?主題場次，大田發言人鍾政義表示，大田公司多年深耕的高爾夫生產基地江西大田廠，已經構築長期競爭優勢，不僅去年每股盈餘5.81元的亮眼現，今年累計前3季基本每股盈餘(稅後)已來到4.66元。

他說，大田在智能自動化、聚焦成本管理與技術管理的有效運作下，高爾夫事業，己有了正向的營運實績效益，近幾季的毛利率與純益率，更是同步呈現往上趨勢。

鍾政義指出，今年上半年度，受到新冠肺炎疫情影響，大田公司上半年度營收因而較去年同期下滑，但，自第三季起，隨著美日高爾夫消費市場買氣反彈，各大高爾夫巡迴賽事陸續復賽，又值高爾夫傳統旺季的多重助攻下，高爾夫產業前景可期。

他表示，大田公司也因美系主要客戶的獨特行銷手法、逆勢行銷操作奏效，球具熱賣，且持續增加下單，而成為公司穩定收益及成長的來源，第三季的業績表現，單季營收來到11.56億元，為近3年的新高。

展望第四季，因高爾夫市場已步入傳統的旺季，鍾政義表示，如果疫情如能獲得緩解，需求將更復甦，相信業績也將因為美日市場的報復性消費，而有再創佳績的機會。

他指出，在後疫情時代的生活型態改變下，高爾夫是相對安全健康的戶外活動，高爾夫產業的打球人口，也有了結構性的改變跡象，打球人數增加及年齡層下降，且產品客製差異化、輕量化、多樣少量化的趨勢下，未來的高爾夫將具有一定的發展性，而重回成長趨勢與良性競爭及種種正向發展的情勢下，相信能為本業高爾夫業績帶來成長的助益。

鍾政義也在線上業績發表會中指出，大田公司的複材事業部領航公司，從櫻之田到領航的技術進展，已展現了大田在複材事業的堅強製造研發能力，加上創新研發的新製程，成為領航長期發展的獨特核心競爭力，?電動自行車?的發展及未來切入汽車航空絕緣複材、複材輔具、工業用均壓環、AV複材等，也都將是子公司業績成長動能的重要項目。

(工商 )