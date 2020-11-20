下午4點40左右，鄭男返回大樓領不到包裹，保全解釋後引來鄭男不滿，便開始攻擊保全。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

鄭男甚至還拿滅火器，想要攻擊保全。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

鄭男狠摔保全、腳踹鎖喉樣樣來。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

19日彰化縣員林市龍富街某豪宅大樓，發生一起住戶毆打保全事件，起因是37歲的鄭姓男子，因不滿趙姓保全，沒有幫代收未付運費200元的包裹遭退件，引發口角，狠摔保全、腳踹鎖喉樣樣來，甚至還想拿滅火器攻擊保全，目前警方已介入調查。

警方表示，19日下午在外上班的鄭男，請快遞將包裹送到大樓，由保全代收，但鄭男沒先付2百元的運費給管理室，當天保全身上沒錢支付，只好退件，下午4點40左右，鄭男返回大樓領不到包裹，保全解釋後引來鄭男不滿，便開始攻擊保全。

趙姓保全表示，因為之前曾經幫住戶代收付費包裹被責罵，後來公司規定管理室人員，不能代收付費包裹，鄭姓住戶因未交付運費領不到包裹，怪罪管理室，還動手打人，當時他尊重住戶，只能不斷勸阻，希望他冷靜，結果造成他手、頭、頸等多處擦傷。

這起大樓全武行，引發住戶議論紛紛，事後鄭男將200元運費交給管理室，也順利拿到包裹，但管理室不願隱忍，已帶趙姓保全到醫院驗傷，並向警方報案，保全公司高層也現身大樓未問，表示暴力是不對的行為，未來並不排除提出傷害告訴。

保全住戶豪宅上演拳武行，竟只為200包裹費。(民眾提供／吳建輝彰化傳甄)

(中時 )