嘉義縣警察局朴子分局辦公廳舍屋齡已達百年，因整體結構陳舊，即將遷建至朴子簡易棒球場現址。（張毓翎攝）

由於嘉義縣警察局朴子分局即將遷建至該址，致原場地縮減一半。（張毓翎攝）

「謝謝教練！謝謝球場！」嘉義縣朴子市東石國中棒球隊小將每日在朴子簡易棒球場練習完必喊的這句口號，表達對身邊人事物的感謝，不過，嘉義縣警察局朴子分局即將遷建至該址，致原棒球場地縮減一半。且近日據傳嘉義縣政府為了後年全民運動會將在太保市興建簡易棒球場，引發朴子許多地方人士認為，與其新建一個蚊子球場，不如將經費留在朴子，把原場地升級為正式球場。

40多年前朴子少棒曾代表中華少棒隊，赴美參加威廉波特少棒賽奪冠，在台灣棒球發展史上有舉足輕重的地位。「別讓孩子的棒球夢碎！」朴子簡易棒球場是當地學子的重要場地，不少民眾近日關切朴子警分局辦公廳動工後，原棒球場是否要拆掉？

朴子市長吳品叡回應，公所已透過縣政府向教育部體育署提報「朴子棒球場場地設施（備）整建計畫」，若能將它變成標準球場，不僅讓學生有個更好的練習環境，未來也有機會能與其他棒壘球聯盟合作舉辦賽事。

東石國中棒球教練鍾國忠指出，朴子簡易棒球場不僅學生常使用，平日也聚集許多愛好慢壘的社會人士，如今場地縮小、右內野範圍也太窄，若場地能擴大並提升，有助於提升學生球技和練球安全性。

嘉義縣政府教育處長陳添丁表示，有關朴子市公所規畫的棒球場案，縣府配合2022年全民運動會棒壘球項目，原計畫在高鐵特區興建棒壘球場，但議會期間有議員們關心此案，因此教育處正在做最後的綜合評估，確認後會報體育署申請。

(中時 )