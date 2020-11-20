主任委員吳勝隆連任成功。（陳淑娥攝）

議長張清照肯定主委吳勝隆率領各委員回饋地方不餘遺力。（陳淑娥攝）

台中市清水區信仰中心紫雲巖20日舉行管委會就職典禮，主任委員吳勝隆率領副主委許木火、高朝基、陳重雄、張基正及常務監委謝文良等委員宣示就職。吳勝隆細數連任7屆任內眾多成果，同時表示將帶領委員們持續為廟務工作打拼。

紫雲巖管委會就職典禮今日舉行，各界來賓冠蓋雲集，包括前內政部長廖了以、前議長張清堂、現任議長張清照、國民黨市黨部主委林敏霖等共襄盛舉，台灣寺廟金蘭會會員也出席同慶，場面相當盛大。

吳勝隆提到，廟方長期舉辦全國象棋、圍棋、桌球、書法等比賽，除在廟方的文化中心內設立圖書館，學行優良及家境清寒獎學金，更是從早期的一年30萬提升至目前的300萬元。

吳勝隆表示，他擔任主委從第6屆連任至今已經8屆，共計28年，多年來廟方定期舉辦公益活動，年年回饋地方，感謝地方許多人士相挺，未來將帶領管理委員會持續為廟務工作努力，也祈求觀世音佛祖保佑大家平安大賺錢。

(中時 )