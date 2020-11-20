台南市政府環保局19日夜間在永康區查獲2家工廠涉嫌嚴重違反水汙法及廢清法，一家為金屬表面處理業者，廢水處理設施早已被環保局勒令停工，負責人也遭移送地檢署偵辦，但仍無視法令，私自操作設備，環保局將依水汙法開單告發，並將負責人函送地檢署；另家是食品工廠，業者廢汙水溢流到廠區內，雖未排出廠外，但一樣違反法令，將開單告發並命令立即改善，如果再有類似情事將按次連續處罰。

環保局表示，遭重罰的金屬表面處理工廠，其廢水處理設施已於今年7月被勒令停工；本月16日環保局主動邀集南區督察大隊及保七總隊聯合稽查，發現廠商並未遵循停工命令後，由保七總隊將廠商移送地檢署偵辦。不料，19日夜間再度稽查時，又發現廠商仍舊操作廢水設施，環保局將函送法辦，負責人可處1年以下有期徒刑；至於同時查獲該工廠並未提出廢水貯留許可申請，最高可處300萬元以下罰鍰。

另家食品工廠今年10月也曾因違反水汙法，被環保局重罰405萬元並函請環保署廢止廢水專責人員證照，目前該廠雖已提送改善計畫，但19日夜間稽查時，另外發現廠商並未妥善收集廢汙水，導致溢流到廠區內，雖未排出廠外，仍違反水汙法規定。環保局已命其立即改善並將開單告發，最高可處600萬元以下罰鍰。

此外，這2家工廠均未依規定貯存廢棄物，其中食品工廠更有廢棄物上網申報不一致情形，涉嫌違反廢清法規定，最高可處300萬元以下罰鍰。環保局已要求限期改善，如果仍未完成，將按次連續處罰。

環保局長謝世傑強調，絕不允許惡劣廠商挑戰政府執法的公權力，維護大台南優質生活環境是任內的首要之務，事業單位千萬不要抱持僥倖的心態，以身試法，該局也會持續監測河川水質並24小時待命稽查，未來民眾若有發現違法情事，請撥打0800-066666環保報案專線，環保局會盡快派員前往查核。

(中時 )