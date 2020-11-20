縣議長洪允典（右二）強調，縣府既然有心要做專區，一切就要合法和照規矩來。（李金生攝）

料羅港區有3座倉庫，其中1、2號倉庫為海關進出口貨物暫存檢查使用，而3號倉庫目前閒置將作為「約定經營海運快遞貨物專區」招租使用。（李金生攝）

縣港務處長何佩舉（中右）表示將在謹慎、周延2大原則下，盡快辦理相關補照程序與產權登記。 （李金生攝）

針對〈金門海運快遞專區〉招商作業存在倉庫現址不符建築法令、消防法規，連所有權登記、招標文件登載也與現地不一致的問題，縣議會痛批做了「只許州官放火，不許百姓點燈」的爛示範。縣府強調盡快限期改善，按法令盡快補足、補正。

縣議長洪允典和石永城、李應文等人指出，縣府要求民眾不可搭蓋違建，自己在料羅港海快專區預定地的倉庫卻是大違建，不但不符建築法令、消防法規，連所有權登記、招標文件登載也與現地不一致，簡直是「只許州官放火，不許百姓點燈。」

洪允典議長強調，縣府既然有心要做專區，一切就要合法和照規矩來，不能偷偷摸摸隨便亂搞，否則日後發生意外事故，縣府肯定會被得標廠商告死，希望縣府約束下屬不可「黑白來」，不然對用心施政的楊鎮浯縣長不好，對守法的百姓也很不公平。

縣港務處長何佩舉表示，目前料羅港區有3座倉庫，其中1、2號倉庫為海關進出口貨物暫存檢查使用，而3號倉庫目前閒置將作為「約定經營海運快遞貨物專區」招租使用，該處將在謹慎、周延2大原則下，盡快辦理相關補照程序與產權登記。

縣消防局長翁宗堯也表示，該局已依據「各類場所消防安全設備設置標準」之用途分類及面積，檢討金門縣港務處所屬料羅港區鐵皮倉庫，並通知限期改善，依規定設置和完善消防安全設備，以維護公共安全。

陪同現場履勘的副縣長黃怡凱也強調，觀光處將立即督促港務處就議會關切的各項問題，限期逐一改善，落實縣府廉能、透明施政目標。

(中時 )