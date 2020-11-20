林姓男子2018年間趁著妻子工作繁忙，藉口帶5歲女兒去高雄玩，但卻與小三約好，3人同住一間房，幼女撞見林男與小三在床上愛撫、一同洗澡，林男事後甚至威脅女兒不能跟媽媽透露，要她謊稱自己是跟叔叔出去，林妻得知後與林男離婚，並提告請求精神撫慰金等賠償，新北地院近期判林男須賠償妻小76萬多元。

判決書指出，林男2018年1月向妻子謊稱要帶女兒去台南參加親友喜宴，結束後到高雄義大遊樂世界遊玩住宿一晚，未料林男早與小三約好，帶著女兒與小三入住墾丁VILLA房過夜，期間林男不顧幼女同房，竟與小三一同洗澡，甚至還在床上愛撫，事後還威脅女兒不能說出去。隔月，林妻意外撞見丈夫與小三騎車同遊八里，質問丈夫卻換來一頓濫罵，3日後林男便趁妻小外出時離家出走。

事後2人離婚，林妻向林男提出民事訴訟，她認為女兒因目睹父親與小三發生關係，導致精神健康受損，影響人格發育、兩性相處、性別認同，且林男罔顧夫妻情誼，與他人有不正常往來、肌膚之親，甚至拋家棄子，使她精神受創，因此向林男求償精神撫慰金、心理諮商課程等164萬多元。

新北地院認為，林男女兒偵訊或心理諮商治療都曾表示看見爸爸和阿姨「互摸奶奶、在床上動來動去」，且諮商心理師也判斷她有分離焦慮情緒、創傷焦慮情緒等症狀，因此認為林男確實有跟小三發生關係，判處林男須賠償幼女42萬6663元、林妻33萬7500元，全案可上訴。

(中時 )