國立東華大學「地方自治論壇」吸引地方行政機關與研究師生120多人參與。（王志偉攝）

圖說： 前交通部長葉匡時教授則從現行制度及時事分享地方自治困境，佐以在中央部會跨域協調經驗，提供專業與實務的見解。（王志偉攝）

國立東華大學執行高教深耕計畫，內政部、花蓮縣政府指導的2020「地方自治論壇」今下午登場，邀集地方自治研究學者與地方政府機關進行對話，地方行政機關與研究師生約120多人參與，聚焦當前地方協力治理、大學社會責任創新實踐等重要議題，引發熱絡討論與共鳴。

校長趙涵㨗強調，東華協助政府機關探討政策議題自當不遺餘力，例如，花蓮地方爭議畜牧場自治條例，東華即籌組專家團隊協助蒐集資料與民意，彙編法案建議書送縣府參考，論壇更是延續互助合作精神，協助共同探討地方治理困境與展望。

縣府秘書長張逸華說，地方政府在治理上確實有諸多難處，但縣政府在團隊努力及鄉親支持下，逐一排除各種困難與挑戰，感謝東華大學在地好伙伴，在縣務運作上提供非常多的協助。

人文與社會科學院院長王鴻濬，從學術角度致詞時指出，台灣實施地方自治可追溯於民國39年制定台灣省各縣市地方自治綱要，之後88年制定地方制度法，雖然賦予地方政府很大法治權限，但執行數十年仍有巨大落差，尤其中央與地方在自治方面產生衝突，非常值得深思。

會議主題演講邀請內政部民政司林清淇司長，介紹我國地方自治分權與相關制度，提到地方政府職能已由傳統行政機關轉化到治理的推手，如何促進公私參與及因應全球化衝擊，已成為地方政府挑戰。

前交通部長葉匡時教授則從現行制度及時事分享地方自治困境，佐以他在中央部會跨域協調經驗，對制度與因應做法，提供專業與實務的見解。葉匡時建議，擴大地方治理領域，包括行政區域劃分、財政資源、人事權，並依業務特性應有不同獨立性的治理設計，提升公私合作的品質，作為當前政府著力方向。

參與協辦的東華公共事務研究學會理事長田俊雄說，學界扮演政府與人民理性對話的橋樑，經由學者專家探析問題成因，既可提供政府施政參酌，進而改善施政困境，也能深化追求人民福祉，促進大學與地方共榮發展，深具意義。

(中時 )