桃園市八德區霄裡玉元宮過去10年每年資助霄裡、廣興國小學雜費全免。明年除了原有資助外，八德所有國中小加上永豐中學國中部、僑愛國小約600班，每班表揚1名學生可獲得孝行獎800元，獲獎學生不看成績，只看孝道、品德。

玉元宮表示，為了減輕學子負擔，過去10年來，每年資助霄裡、廣興國小學雜費全免，每年超過400人受惠。今年擴大舉辦，自辦孝行獎，鼓勵學生培養品德，由班級導師初審提名，並交由學校主管處室、主任複審，校長檢視後再由玉元宮複查。範圍包含八德所有國中小，及永豐中學國中部、大溪僑愛國小，約有600班，下學起至明年3月底，每班選出1人得獎，並有800元獎學金，預計明年5月頒獎。

市議員、玉元宮主委段樹文說，自己在議會就職時，向母親下跪、感謝母親，就是希望提倡孝道的重要。段樹文強調，孝行獎不看成績，「考100分也沒用！」評比項目是孝順父母、友愛同儕、禮敬師長。段說，希望獲獎學生能夠成為模範，讓其他學子知道，並向獲獎學生看齊，藉此推廣孝道。

段樹文未來更研擬擴大舉辦，擴及到鄰近玉元宮的中壢、平鎮、大溪等學校。段說，希望拋磚引玉，也承諾未來孝行獎會成為玉元宮的傳統，玉元宮存在，孝行獎就會不間斷舉辦。

(中時 )