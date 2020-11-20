台驊投控（2636）為償還銀行借款，董事會決議辦理現金增資發行普通股1千萬股，20日公告發行價格30元，將可募得3億元，另發行國內第四次無擔保轉換公司債，發行總面額3億元，20日結標，23日開標，至少募得3.06億元，合計6.06億元，改善公司財務結構，也為明年併購相關事業做好準備。

台驊今年有在進行相關事業併購談判，但因為疫情影響實際交易作業，估計明年才能確定併購標的並著手收購，但公司先做好財務準備，以利併購進度。

在公司債部分，每張面額10萬元，發行價格每張以不低於票面金額之102％發行，發行期間為三年，發行利率為票面利率0％。現金增資發行普通股，發行1千萬股，每股面額10元，發行總金額按面額計1億元，實際發行價格訂為30元，20日股票收盤價為37.55元。

增資部分規劃員工認購股數或配發金額為發行股份總數之15％，公開銷售股數為10％，原股東認購或無償配發比例75％。

(工商 )