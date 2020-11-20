永豐金控前董事長何壽川被控涉違法背信案，台北地方法院歷經3年多審理，20日一審判決出爐，依違反證交法加重特別背信罪判處何壽川有期徒刑8年6個月。何壽川委任律師陳彥希晚間代何壽川發表五大聲明，除了表示遺憾，何壽川也將繼續上訴，以捍衛自身的清白。

五大聲明如下：一、法院認為何壽川與三寶集團董事長李俊傑，有所謂期約不法分潤之協議，顯有重大誤解。何壽川與李俊傑曾共同投資1788大樓，因此曾討論股東之間的權益分配，但從未要求超過股東出資額以外的利益，當然不是期約不正利益，更未曾違背職務安排永豐金租賃、永豐餘投控及元太科技公司進行任何不法交易來獲取個人私利。

二、有關永豐金租賃的6,000萬美金貸款，是2009年舊客戶三寶集團延續下來的業務，何壽川未做任何指示，永豐金租賃辦理貸款人員均已獲判無罪，且所賺取利息，並未被認定為不法所得，可見此為合法貸款。

三、何壽川知道美林公司破產而必須賤售1788大樓股權，為善盡董事的忠實義務，把該有利之投資機會介紹給永豐餘投控公司，經公司董事長邱秀瑩指示相關部門評估後，認為是有價值的投資機會，於是決定進行投資，並非幫助三寶集團李俊傑解決資金問題。永豐餘投控公司上述投資，於2017年8月間回收本金也確實賺取高達美金389萬利益，為公司全體股東帶來高額獲利，並無任何損失，且該利益並未被認定為不法所得。

四、元太科技公司投資美金850萬元予Giant Crystal公司，為時任董事長劉思誠根據永豐餘投控公司的推薦所做的決定，該投資與何壽川先生無關。元太科技所做上述投資，於2017年8月間回收本金並收取高達美金389萬利益，為公司全體股東帶來高額獲利，並無任何損失，且該利益並未被認定為不法所得。

五、永豐金租賃於民國2009年至2017年間，貸款給三寶集團總計獲利達新台幣20億餘元，永豐餘投控及元太科技公司於民國2011年至2017年，各獲利美金389萬元，並未損及公司權益，何壽川並無違背公司董事之忠實義務。

何壽川為捍衛自身的清白及聲譽，將繼續上訴到底。

(工商 )