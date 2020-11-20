前行政院發言人丁怡銘因牛肉麵事件失言，連帶行政院長蘇貞昌也成外界炮轟焦點，甚至外傳可能會在12月25日。總統府發言人張惇涵澄清相關傳聞和言論虛構不實，蔡總統目前沒有改組內閣的規畫。行政院長蘇貞昌除了表示，人生的劇本怎麼寫，他沒有辦法偷看，但一定會全力以赴。他還在臉書列出新內閣這半年成績，表示未來要繼續衝、繼續拚。

傳出蘇貞昌將在年底或農曆年前後下台，蘇貞昌今天接受《Nownews》訪問時坦言：「人生的劇本怎麼寫，我沒有辦法偷看，但我一定全力以赴。」

在臉書表示，一首歌，帶您衝過這半年。新內閣520就任半年來，新冠肺炎本土確診 0例，台灣成功守住疫情，我們也繳出股市史上新高、GDP成長四小龍第一、零售業逆勢成長、台美關係大進展的成績。

蘇貞昌指出，在蔡英文總統的領導下，他與整個護國團隊作伙打拚，為這個國家服務的每一天，都是此生無比的光榮。台灣只有一個，同舟一命團結拚建設、衝實績，才能讓台灣繼續在世界上佔有一席之地。#繼續衝#繼續拚#國家繼續向前進。

有網友相挺表示，「這個團隊還有什麼好挑剔了 只有那些專門扯後腿的才見不得台灣好，台灣驕傲，世界驕傲。」「院長~台灣人支持你~繼續衝衝衝！！」、「支持院長更上一層樓。」

不過也有人酸說：「黨內黨外都要您下台，該怎麼辦呢？」、 「怎不報告出生率低、房價像天一樣高、薪水低的可憐。多報這些東西啊！」「笑話一則。」、「薪水四小龍最後一名，無能的政府，老百姓受苦受難。」

(中時新聞網)