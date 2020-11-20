越南政府揚言將關閉臉書（Facebook）。越南稱，如果FB拒絕對該平台上政治貼文進行進一步審查，就只有關門一途。FB在越南擁有6000萬用戶，收入近10億美元。

臉書4月依照河內政府要求，大幅增加對當地用戶的「反政府」貼文審查，但是越南政府在8月再次要求FB加強對批評性貼文的限制，但FB並未照單全收。

FB透過電子郵件發表聲明，稱：「過去幾個月來，我們面臨了越南政府更多的壓力，要求審查與限制更多的內容。但是我們會竭盡一切，確保臉書服務可以繼續維持下去，讓大家可以繼續表達自己的言論。」

根據路透報導，越南政府的威脅包括完全關閉越南的臉書。根據熟悉臉書營運的2名消息人士透露，越南是臉書的重要市場，臉書在該國的收入近10億美元。

臉書近來面臨來自各國政府的壓力，要求制定新的規範與罰則。越南儘管進行了全面經濟改革，社會也愈來愈開放，但執政的共產黨對媒體仍緊抓不放，無法忍受反對聲音。根據無國界記者組織(Reporters Without Borders)，越南的新聞自由排名在全球倒數第五名。。

越南外交部在回應路透社的詢問時表示，臉書應該遵守當地法律，並且停止「散播違反傳統越南習俗以及侵犯國家利益的資訊。」

在越南擁有6,000萬用戶的臉書，是當地主要的電子商務平台以及民眾表達不滿的管道。

(中時 )