新北市長侯友宜親自體驗CPR訓練機。（王揚傑攝）

全國雙首創！新北市消防局今（20）日在板橋高中舉行高階救護機動支援隊成軍暨CPR訓練機啟用典禮，市長侯友宜到場授旗，並鼓勵學生多使用CPR訓練機，希望此創舉能再提升OHCA患者康復出院率，強調「多救一條人命就多挽回一個家庭的幸福」。

侯友宜表示，消防局不斷創新精進，特別在OHCA患者康復出院率，從2010年的3.1％不斷提升進步，截至今年10月，新北市的OHCA患者康復出院率已大幅提升至10.75％，升格以來已成功救回1623人，也蟬聯全國OHCA救活率第一的城市。

侯友宜說，成立高階救護機動支援隊（EMT-P＋），就目前的OHCA案件，現場有民眾及第一、第二部救護車人員急救，要做的事情很多，需要做CPR、插管、給藥、回報、準備擔架、搬運等救護工作，黃金搶救時間秒秒皆珍貴，需要EMT-P＋在現場做有效整合指揮，讓急救過程的所有細節同步做到位，以提升康復出院率。

今日成軍的高階救護機動支援隊，突破救護勤務框架，從優秀救護技術員中，挑選頂尖救護人員，組成菁英隊伍，專門支援嚴重救護案件。第一階段先在板橋區、三重區各成立1隊，每隊6人，其它區域將待評估後再成立。

消防局表示，未來除了OHCA外，針對缺血性胸痛、抽搐、嚴重創傷、特殊重大急症、大量傷病患這5種危急事件，也會機動派遣EMT-P＋支援救護工作。

此外，市府引進全台首座CPR訓練機，命名為「死神對決」，意即「從死神手中搶救生命」。

消防局長黃德清表示，CPR訓練機採互動式影音教學、訓練安妮設備即時監控回饋，擺脫傳統課堂學習CPR的教學模式，透過互動遊戲，結合視覺化智慧影音教學，民眾可在短時間內學習急救能力。

侯友宜表示，目前消防局採購2台CPR訓練機，1台設置在市府1樓西側民眾休息區，提供大眾練習CPR技能；另1台採每月巡迴高中校園，今日先至板橋高中，希望培養高中生百分百的CPR急救能力，也鼓勵大眾多多熟悉及使用CPR訓練機。

(中時 )