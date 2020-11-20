婚姻對許多人來說是很重要的人生大事，女人們尤其希望婚後老公能好好寵愛自己，過著幸福快樂的日子。星座運勢網站「星座愛情不求人」分享，以下3個星座的男人婚後超級顧家，而且賺錢就是為了讓老婆花得開心，完全是傳說中的「寵妻魔人」！

▍1.摩羯座

摩羯座的男人這麼努力工作，就是為了讓老婆花錢沒有顧慮！摩羯男婚後努力的動力就是家庭，他們總把老婆和小孩放在第一，自己再辛苦也沒關係，身為工作狂的摩羯男甚至覺得賺越多錢自己越有魅力，他們深信老婆花錢花得開心，老婆就會更愛自己，家裡氣氛就更和諧。

▍2.白羊座

白羊座的男人在追求另一半的期間就是各種灑錢不手軟，他們認為，能用新台幣解決的事情就是簡單的事情！費盡千辛萬苦終於追到夢中情人，娶回家後當然要好好的寵愛，婚後的白羊男依然很捨得花錢在老婆身上，只要老婆高興，白羊就可以暗爽好一陣子，只要看老婆把自己打扮的美美的，白羊就覺得一切都值得！

▍3.獅子座

獅子座對認定的真愛非常大方，花錢不眨眼，在追求的時候就能明顯感覺出來，因此也可以用這點來判斷獅子男是否認真投入這段感情中。婚後的獅子男對老婆的寵愛不減，盡己所能的貼心和照顧，只要老婆開口他們一定不囉嗦立刻掏錢出來，獅子男的賺錢能力又很好，是公認的顧家又寵妻的好老公。

(中時新聞網)