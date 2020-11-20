職棒球星齊聚台東參加關懷盃活動，也不忘撥空做公益，前往創世基金會台東院探望植物人，並和卑南鄉鄉長許文獻一同送上物資，以理事長林智勝為首，帶領會員黃浩然、余謙以及旅外球星張育成，親手寫下祝福小卡，更為植物人擦乳液，他們呼籲社會大眾能發揮愛心，響應捐款活動，支持植物人常年服務。

耶誕節還沒到，但台東植愛樹已經亮起來！受新冠肺炎疫情影響，創世基金會愛心捐款銳減，導致植物人尿布、看護墊等經費募集不易，剛好時逢關懷盃，球星們因緣際會下接觸創世，知曉經費募集困境後，決定在比賽之餘，抽空來為台東在地鄉親盡一份心力。

陳俊池秘書長表示：「關懷盃主要理念是培養人才，讓會員有機會回饋原住民子弟及基層棒球教練；這次配合創世基金會，一起關懷在地弱勢朋友，讓關懷盃更顯得意義非凡。」同時，卑南鄉公所也大力相助，除鄉長到場相挺外，更結合公所往年聖誕節舉行的聖誕樹點燈活動，將在12月為植物人點亮植愛樹，植下一顆愛的種子，照亮植物人。

旅美球星張育成成為職棒選手後首度參加關懷盃，也是初次參加創世基金會的活動，「工作人員照顧那些植物人，感覺像是我當新手爸爸照顧小孩子，很辛苦。」

創世台東院從108年擴院成功後，預計可安養70位植物人，透過在地各種大型活動籌措安養經費，但今年因疫情影響，活動多半被迫取消，安養院營運經費銳減、院民衛生用品吃緊，但植物人的服務1年365天「沒有空窗期」。邀您一同用愛佈置植愛樹，為植物人送上溫馨聖誕禮，認助者可索取鈴鐺、聖誕襪、星星等造型祝福小卡。活動詳情請上「創世基金會台東院」粉絲專頁查詢。劃撥帳號：50173235，戶名：創世基金會，備註：植愛樹小組。認助專線：(089)220-848，植愛樹小組。

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