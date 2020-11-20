罷免桃園市議員王浩宇第二階段連署案，日前送審中選會後，今天中選會公告通過。王浩宇回應，「很抱歉，讓大家失望了，我尊重他們的公民權利，未來的兩個月將會是非常艱難的時刻」。

中央選舉委員會今（20）日舉行委員會議，審查由唐平榮領銜提出的桃園市議會第2屆第7選舉區議員王浩宇罷免案，並於會後宣告該罷免案成立。中選會表示，將函請被罷免人於文到次日起10日內向該會提出答辯書。中選會同時也做出決議，王浩宇罷免案定於110年1月16日（星期六）舉行投票。

對於罷免案通過，王浩宇20日一早則在臉書貼文回應，「面對從杏仁哥丟雞蛋到最近的各種紛擾，他其實最對不起的是每一位曾跟他站在一起的中壢人」、「很抱歉，讓大家失望了」。

他還表示，「過去三個月，因為不想跟他們(杏仁哥)當面衝突，我減少了公開行程，把時間花在努力問政上，第11個議會局處報告全勤、持續處理每月一千多件的服務案件，外面雖然紛紛擾擾，但中壢的改變沒有停，我們一直都在」。

王浩宇指出，「當初的罷免連署站已經變成民眾黨服務處，國民黨中央即將組成罷免特攻隊，推動我跟黃捷議員的罷免。面對罷免的宣傳車、看板，未來的兩個月將會是非常艱難的時刻，但我們決定繼續扮演好議員的角色。尊重他們的公民權利，我就繼續做事就對了」。

凌晨五點，處理完了弱勢孩子的急難救助案件後，聽說明天早上中選會就要公布罷免投票的時程。面對從杏仁哥丟雞蛋到最近的各種紛擾，我其實最對不起的是每一位曾跟我站在一起的中壢人。 很抱歉，讓大家失望了。 連續兩屆，在深藍的中壢參選，在沒有用宣傳... 由王浩宇發佈於 2020年11月19日 星期四

(中時新聞網)