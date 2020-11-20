伴隨需求增溫，加上歲休計畫導致供給趨緩，AN、MMA近期聯袂走揚。其中，AN每噸報價1,275美元，比9月底上漲112美元，漲幅9.63％；MMA每噸報價1598美元，比9月底上漲133美元，漲幅9.07％。台塑（1301）、中石化（1314）營運受惠加分。

台塑旗下AN年產28萬噸、MMA年產9.8萬噸。中石化AN年產22.4萬噸，持股40％的高雄塑酯化學MMA年產10萬噸。

亞洲第4季6家AN廠歲修，合計年產110.2萬噸，佔亞洲產能23.9％，市場供給減少，惟大陸下游ABS和NBR產品的需求強勁，亞克力棉需求也逐步回溫，在原料丙烯價格相對高位的支撐下，烘托AN報價呈現易漲難跌走勢。

此外，第4季亞洲10家MMA歲修，合計年產115.7萬噸，佔亞洲產能33.5％，而隨著大陸雙11、雙12電商購物節及歐美聖誕節的來臨，下游產品需求優於預期，行情持續看漲。

台塑指出，化學品除AN、MMA市況走堅墊高，ECH也因第4季亞洲有3家同業歲修，合計年產46.5萬噸（中國大陸山東海力32萬噸、韓國韓華2.5萬噸、日本旭硝子12萬噸），佔亞洲產能21％，市場供給減少。相對下游Epoxy產品應用於風電領域的需求未如預期轉弱，加上原料氯氣價格大漲，支撐Epoxy和ECH行情，預期價格持穩小漲。

(工商 )