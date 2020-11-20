施易男熱愛做甜點，不僅出書也教課，不過今年他在台北市信義區的工作室卻遭鄰居指控，店面佔用住戶停車位，私下架設電線、偽造電表及冷氣噪音宛如「音波」攻擊，讓人無法好好睡，提告施易男侵占、偽造文書以及重傷害罪，經檢察官調查後以不起訴處分。對此施易男20日發表正式聲明，訴說這段時間心情。

施易男在聲明中提到，「從獲知自己被告其實有許多不解，因為一切按照應有的程序進行甜點工作室的設立和搬遷，有些訝異會被某位鄰居提起這些罪名而進入法律程序。過程中沒有任何逾越法律的分際也十分感謝檢察官明查，以不起訴處分。」

施易男透露，從搬到新的工作是以來，長期受到同一位鄰居以不同方式提起訴訟，他藉此想感謝大部分的鄰居「過節時我總會親手做點心和鄰居分享，也很感謝他們常常幫我整理花園和送給我自家的手作佳餚，讓我感受到什麼是敦親睦鄰真正的含義。」此外他表示，因從媒體、地檢署網站的偵查終結公告獲知不起訴處分，目前還沒收到正式公文。

(中時 )