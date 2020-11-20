儘管民主黨總統候選人拜登已在美國總統大選中獲勝，川普總統仍拒絕承認敗選，並試圖透過法律等手段改變在賓州和密西根等關鍵州的選舉結果。川普還邀請密西根州共和黨領袖20日赴白宮會面，有可能是他試圖推翻拜登在大選中贏得該州選舉人團票的進一步舉動。

據觀察者網20日報導，川普近幾日積極聯絡密西根州的共和黨議員，邀請他們於當地時間20日到白宮會面。他並給當地共和黨選舉官員打電話，後者則很「巧合」地在接到電話後改口，宣布不認可當地選舉結果。

CNN援引知情人士的話稱，當地時間19日上午，川普首先聯絡了密西根州州議會共和黨領袖邁克．希爾基（Mike Shirkey），再透過他邀請密西根州的共和黨議員於20日到白宮「共商大計」。州議會兩院共和黨領袖希爾基和李．查特菲爾德（Lee Chatfield）都將應邀飛往華盛頓與川普會面。不過川普到底打算與他們討論什麼，現在還是個未知數。

但川普的一些盟友已經表示，在其提出爭議的幾個州（包括密西根州和賓州），他應該尋求說服由共和黨掌控的議會，不顧選民的投票結果，將這些州的選舉人團票給他，而不是給拜登。

19日，川普團隊的律師Sidney Powell在福斯財經網上表示：「坦率地說，所有搖擺州的整個選舉都應被推翻，議會應確保選出支持川普的選舉人。」

川普的私人律師朱利安尼也曾公開宣稱，要讓密西根州共和黨議員推舉親川普的選舉人，直接無視拜登的勝利，一舉「顛覆結果」。有美媒就懷疑，川普現在聯絡共和黨議員，搞不好打的就是這個「算盤」。

但朱利安尼這個計劃實在是過於「大膽」了。美聯社直接以「無恥的舉動」來形容，並指出這種「前所未有」的舉動必然會招來法律的干預，很可能會被判定違法。

目前還不知道川普本人到底是什麼想法，但他也未必能改變密西根州共和黨領袖的心思。應邀前來白宮的希爾基和查特菲爾德，先前都曾表態不會推翻拜登的勝利。9月，希爾基就領導州議會通過一項決議，試圖確保選舉人團把票投給該州的勝者；11月6日，查特菲爾德也發推文稱「得票多的人將贏得密西根州」。而拜登以超過15萬張票的優勢贏下了該州。

川普這一做法招來了拜登的猛烈抨擊，後者指責川普的行為「令人髮指」。「川普是美國歷史上最不負責的總統，這件事將成為他又一個遺臭萬年的污點。」拜登說。

拜登說，美國人「正在目睹令人難以置信的不負責任，目睹令人難以置信的破壞性訊息被傳遞給世界其他地方——關於民主是如何運作的」，「我不知道他的動機，但我認為這完全不負責任」。

另外在賓州，川普的競選團隊於當地時間18日就該州的選舉結果提起訴訟，稱他應該是這個關鍵搖擺州的獲勝者，並主張應賦予由共和黨人控制的該州議會分配選舉人團票的權力。

據路透19日報導，川普競選團隊的律師在最新一份提交給法院的文件中稱「2020年總統大選的結果存在缺陷，應由賓州議會選出該州的選舉人」，並要求美國地區法官馬修．布蘭恩考慮發布這項命令。

川普的私人律師朱利安尼19日在記者會上則表示，他計劃提起更多訴訟，以指控民主黨人參與一場「全國陰謀」來操縱選舉總票數。

目前川普的策略是為了拖延時間，希望影響12月14日的選舉人團投票。根據1887年的《選舉計票法案》，若某一州出現失敗的選舉，州議會有權選擇本州選舉人，可不根據該州選民投票結果來投票。一個關鍵日期是12月8日，屆時若某一州未敲定選舉人名單，未決定選舉結果，國會可介入。

一旦拖至12月14日舉行的選舉人投票日，只要讓拜登無法獲得270張或以上的選舉人團票，根據憲法第12條修正案，便可以觸發「權變選舉」（Contingent election），由國會參眾兩院投票決定正副總統。雖然目前眾議院由民主黨控制，但眾議院選總統採每州一票制度，共和黨反而占多數，若按政黨投票，川普有望藉此勝出。

(中時 )