后里區三豐路車流量大且車速快，交通號誌不健全致險象環生，立委楊瓊瓔服務處20日現地會勘。（陳淑娥攝）

台中市后里區台13線省道三豐路車流量大且車速快，但福美路前號誌燈傳輸桿過於接近道路、七星街沒有設置三色交通號誌，用路人安全堪虞，經立委楊瓊瓔爭取改善，公路總局允諾會將兩處列入改善計畫，明年1月底前可完工。

公館里長馮詠淮指出，三豐路經過風鼓崎為彎道上坡段，福美路前設置的告知傳輸線桿卻太接近道路，由於三豐路流量大且大車多，機車騎到此若碰到旁邊大車，恐會撞到傳輸線桿，建議移至路邊側溝內，以增加通行空間。

墩南里長陳輝表示，七星街為彎曲路段，與三豐路路口並不明顯，因此大貨車、小客車在七星街上停等也看不到三豐路來車，一旦駕駛超速易發生車禍。當地居民則抱怨，幾乎每月都有事故，希望儘速設置紅綠燈號誌。

楊瓊瓔服務處執行長洪柳益指出，三豐路車流量龐大，好幾次看到聯結車轉彎死角，或人車爭道等險象環生情況，該路段交通號誌亟待改善，以保障人車通行安全。

市議員陳本添服務處表示，4年前開始不斷接獲陳情，但依「道路交通號誌標誌標線設置規則」每年車禍案件數要達5件，才能設置紅綠燈，由於許多車禍碰撞後就地和解，警方紀錄遠少於實際發生數，附近居民只能自力求濟。

公路總局第二區養護工程處則允諾，會將兩處列入明年度工程辦理交通號誌施工改善計畫，其中三豐路與七星街路口三色燈號設置，將於2021年1月底前可竣工。

(中時 )