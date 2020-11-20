娛樂8點半》中國經典名著之一《水滸傳》多次被改編成電視劇，其中在張涵予、李宗翰主演、2011年播出的版本中，飾演潘金蓮的甘婷婷。

現年34歲的甘婷婷，當年本來從事證券投資，因為某天在街上被星探發掘，讓她萌生轉行當演員的念頭，她為了鑽研演技，專程到中央戲劇學院進修，最後在2005年電視劇《朱元璋》演出「玉兒」一角正式出道，且在隔年，就憑主演的中越合拍片《河內，河內》獲得越南金風箏國際電影節「最佳女演員獎」，演技備受肯定。

甘婷婷和杜淳在《水滸傳》有激情床戲。（資料照）

不過說到甘婷婷的代表作，非屬2011年演出《水滸傳》的潘金蓮，在戲中的美艷氣質讓大家留下深刻印象，甘婷婷更憑此角一舉拿下當年度「國劇盛典」的最佳新人女演員獎，還被網友譽為「最美潘金蓮」。

既然飾演潘金蓮，當然少不了和西門慶的恩愛纏綿戲，甘婷婷曾透露與飾演西門慶的杜淳拍激情戲時，在場人很多，甚至還有探班的記者，導致他們一直放不開，後來兩人溝通好決定放開，才終於拍成那段香豔畫面，據悉，他們的床戲還逼真到被刪戲份，在當時掀起網友熱議。

甘婷婷演過不少次女主角，但不到大紅程度。（圖／翻攝自微博）

甘婷婷有知名度後，便接了許多女主角的戲，但人紅是非多，當時網上就爆出甘婷婷和前男友的床照，照片中，有一個外貌和甘婷婷相似的女子，穿著暴露、臥在床頭，任由一旁的男子拍照；對此，甘婷婷就無奈回應自己不關心這些東西，直呼「沒什麼了不起，覺得不入流」，否認拍過床照。

特別的是，甘婷婷在2014年被韓國媒體選為「中國最美女神」第三名，不但打敗古力娜扎、Angelababy等女星，還被讚美貌齊名范冰冰，後來甘婷婷又拍了電視劇《蕭十一郎》、《孤芳不自賞》、電影《聽風者》、《毒戰》等電影，雖然作品不少卻一直沒大紅大紫，甘婷婷則不在意，反而認為太紅會影響生活，不希望自己的私生活被打擾，見解獨到地說：「藝術源於生活，只有會生活的演員才能演好戲。誰都不可能紅一輩子，只要有自己的代表作品，能證明你曾經來過、做過，就可以了。」

(中時新聞網)