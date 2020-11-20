導演李安給新進導演們眾多寶貴又實用的建議。（金馬執委會提供）

2020金馬電影大師課今天（11／20）由金馬主席李安導演現身授課，與新生代青壯導演林書宇、程偉豪、黃修平、黃綺琳進行對談。從早年《喜宴》一路到英國《理性與感性》、好萊塢主流《綠巨人浩克》到近年開創視覺先驅的3D電影《少年PI的奇幻漂流》與《雙子殺手》，李安導演分享電影創作的各種經歷，豐富對談激勵現場電影後進們，短短兩小時笑聲不斷。

面對台上新導演與台下電影工作者崇拜眼光，睽違台灣許久的李安導演笑說：「好久沒看到這麼多人！從二月一直被關到現在。」他謙遜表示：「大家應該有問題想問答案，其實我也沒答案，只有比大家更豐富的經驗。」他表示電影是有機體，拍電影越來越困難，隨著觀眾電影越看越多就越世故，所以創作者招數只好越來越複雜，所以他勸新導演「青春無敵，要珍惜剛開始階段，因為越拍要越證明自己，這條路無止盡會讓人害怕。」尤其是他從《少年PI的奇幻漂流》開始產生困惑，進而對電影全新型式產生信仰，「就像摸索另一個媒體，好像身處另一個世紀。不知該分享已知還是未知的事情。」

導演林書宇好奇李安自前三部作品後為何不再自編自導？李安導演笑說：「這問題可以講兩天。」他自認不是好編劇，主觀意識很強，一變再變會讓編劇很痛苦，「《少年PI的奇幻漂流》弄到四百稿就不再計數，也曾有名編劇弄兩稿就不歡而散。」因為尋找完美，編劇更像是工具而不是目的，而且「拍了三十年電影，好像在拍同一部片」。

面對黃修平導演提問作品完成初稿常覺得不是自己預期，李安安慰大家：「我拍了好幾部才體悟，我不是主人，只是服務作品，只是作品的奴隸。」他不僅笑說大家都是工人，導演只是工頭；更表示電影有電影神，而「拍片像乩童神靈附身，上身完、拍完就很虛，有這信仰認知才能電影路走得比較長遠。」眾人聞言爆笑。

導演程偉豪好奇李安導演是否曾說三幕劇的第一幕最重要？李安導演自認「不擅長布局，所以要花很多時間把事情說得清清楚楚。」但即使《斷背山》很感人，還是被很多人覺得開場太長，導演很無奈：「前面沒那麼長，後面怎能那麼感動。」他說有次奧斯卡辦導演座談，談到最痛苦的事情，馬丁史柯西斯等大師一致表示：「片廠越來越不想給導演足夠時間拍第一幕！」李安很無奈：「大家平常浪費那麼多時間，怎麼看電影多花五分鐘就受不了？」

《金都》導演黃綺琳談到是否曾猶豫「拍不好不如不拍？」沒想到李安導演表示：「最怕熟悉的題材，新的東西反而想嘗試。」「拍同樣路數的家庭劇會很不安，心理想要冒險！」李安舉例自嘲：「電影拍壞不會要你的命，像我上次那部拍壞了，我還在這邊跟大家講話，賠了多少我都不敢問。」眾人大笑，李安導演補充：「是否從此就失敗不能當導演？這種安全感需要靠冒險來獲得，是一種驅策力。」他又舉例他曾試過高空彈跳，「當時只想敢就可以，但反而不敢跳傘，至少要有一條繩子拉住。」他稱讚導演黃綺琳「妳能拍出《金都》，不須擔心這問題。」

前兩部片慘痛經歷讓李安導演有不同心態看待影評與觀眾反應，「觀眾買票進來，他是無辜的，你要在乎。在下次拍片，你要當成經驗。」至於影評？「影評是另一種動物。」現場眾人爆笑，他笑說「《斷背山》大家稱讚，我就覺得有道理，但上部片被影評罵，我就覺得影評在講甚麼東西。」但他肯定影評還是有其價值，但要平常心看待，「影評今天捧你，明天可能會把你毀掉，他會設想一個東西，不符合他設想就會罵，他有自己的出發點。因為大家都在寫的是Review，不是Critics，如果你要為了這而拍片，他不領情也是白搭。」

黃修平導演好奇《喜宴》拍出壓抑，這是自覺的人生體會？李安表示他是其實是《理性與感性》才發覺有這議題，他笑說「壓抑大概是因為自己是Nice Guy，希望妥協與平順自然就會壓抑！」現場爆笑。但他亦表示「不能一直壓抑，觀眾不見得會期待你進步，你要跟觀眾的期待心理去搏鬥。」他再度舉例前作壓抑經驗，「忍受失敗、嘲弄與打擊，不成功是很難受的事情。就像宗教領袖形象破滅不再被大家跟隨。」他又笑說六十五歲可以退休了，但要繼續下去就要去挖掘。面對不同新的挑戰。

程偉豪好奇李安為何執著120格、3D、4K的極致影像追求，李安導演直說「不服氣，其實這是完全不同的新媒體，就像百年前的電影無法跟舞台劇比，數位影像顆粒比不上膠捲質感，其實是不合理的比較，完全不同的心理活動反應！」他表示自己已經無法看一般電影，「幻覺世界沒有了」，他疑惑人的腦筋差異很大，感覺自己被當成異教徒，「砸毀神像、燒了教堂，所以被大家追殺。」他覺得電影院是充滿儀式性的神殿，想追求電影做到更強。尤其ODT當道，「剛開始喜歡ODT作品樣式多，自由高，沒有市場壓力，後來發現也是做生意會出現限制。」所以他覺得理想狀態是電視播2D版，電影院放3D版，訴求不同魅力。

談到如何指導演員，李安表示「一要見多識廣，二要適應力強。」李安笑說自己是學表演，「本來想當演員，跟演員比較近，當男主角還拿過大專組最佳男主角獎。」眾人鼓掌，他笑說畢業後還學了好幾年表演，「有人是演而優則導，我是演還沒有優就導。」他認為不管好演員或壞演員，導戲就是一個有機過程，而且他不太願換掉演員，還曾被女副導說「婦人之仁」，他說用人不疑，疑人不用，其實「演員就是想討好導演、希望得到導演肯定。」導演功力就是掌握他們表現與需求，把所有演員放在一起，讓大家分享參與這個創作

被問到是否曾被資方強迫接受演員卡司，李安自認幸運沒遇過，不過曾經被女王蜂面試過一次，「在《理性與感性》，我是被雇用的導演。編劇女主角艾瑪湯普森先跟我見一面，這應該是面試我吧。」他笑說他後來推薦凱特溫絲蕾，大家都喜歡；他在這部片才懂明星概念，以及如何妥協，「關鍵是Give and Take，有捨有得，不可能百分百都你的想法，所以爭取在你重視的部分，留下屬於你的作者印記。」他笑說這是導演基本功：「明明是別人想法，但要感覺是自己恩准別人使用這想法，塑造大家在合作的假象。不要硬碰硬。」

談到是否固定有合作對象，李安笑說：「有人喜歡一組人合作一輩子，但我喜歡換，至少兩三部就換。工作人員要新血，吸收成長，吸光了再去吸其他人。」李安補充：「跟資深的合作然後把他破壞。」現場再度爆笑。

金馬執委會與文化部影視及流行音樂產業局合作、和碩聯合科技贊助支持的2020金馬電影大師課，繼7月邀來侯孝賢團隊的六位大師開講，11月11日至20日進行的第二梯次，由金馬主席李安領軍，邀請英國電影大師暨坎城金棕櫚獎得主肯洛區、威尼斯金獅獎得主洛伊安德森與和他的監製約翰卡爾森、金球獎最佳外語片《纏繞之蛇》導演安德烈薩金塞夫、《藍色是最溫暖的顏色》監製文森馬拉瓦爾，進行視訊授課。金馬影后楊雁雁、香港金像獎最佳美術指導得主文念中，也來到台北現場開班。去年才開辦以小班制進行的「金馬電影工作坊」，除了有日本名導是枝裕和再度來台，日本金像獎最佳美術得主花谷秀文、揚名好萊塢的電影食物造型師李宛蓉也傳授他們的專業。

(中時 )