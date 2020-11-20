上屆HBL包含助攻王、抄截王與年度MVP三大獎項的游艾喆，20日首披政治大學戰袍，一嘗富邦人壽大專籃球聯賽(UBA)先發滋味，結果他拿6分、5籃板及8助攻，幫助政大71比50輕取台藝，政大教練陳子威賽後卻對他不太滿意。

「我認為游艾喆的表現絕對會漸入佳境，有他在場上，確實給我們加分不少，但我希望他能夠有各方面的成長，」陳子威表示，「像是在進攻方面，我希望他不要只顧著分球，卻忘記自己可在場上得到多一點分數，這是他大一的學習重點。」

游艾喆清楚自己在首場UBA的問題，「大一就可先發，我很感謝教練給我機會，讓我可在場上試著帶隊，我原本壓力蠻大的，就是努力做好教練團給的工作，也不想太多，才慢慢釋放壓力。我懂教練的意思，大概是我太想配球給學長了。」

「我想來到UBA這個不同於HBL的戰場，我第一要學習的就是對抗，這裡的對抗絕對不像高中那麼輕鬆，」游艾喆說，「第二就是剛才所講的進攻欲望問題，我還必須好好學習在配球之餘，如何找到自己多一點出手或進攻的機會。」

至於政大被譽為本屆UBA奪冠熱門球隊之一，陳子威謙虛表示，「我們每一年都想拿冠軍，畢竟我們從未奪冠過，只是一個挑戰者，所以並無特別的壓力，我想奪冠對我們來說，只是一種渴望與企圖心，起碼今晚我們證明今年不一樣了。」

(中時 )