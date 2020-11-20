iPhone12新機效應持續發威。經濟部今發布10月外銷訂單，金額515.9億美元，拉出連8紅，是2018年美中貿易戰爆發後最長成長期。由於看好消費新機與遠距設備熱賣，經濟部估計全年台灣接單金額成長有機會破5％。

延續前個月「科技暢旺、傳產回溫」基調，10月我國外銷訂單七大類產品，僅化學品倒退9.2％，其餘如電子產品、光學器材都各年增逾17％、16％，資通產品增長4.4％最小，但也擺脫上月負成長，恢復正常。基本金屬、機械、塑橡膠製品則都有雙位數成長。

經濟部統計處表示，iPhone 12延後到10月上市，加上又分兩階段發表四機型，時間拉得較長，訂單遞延效應力道雖會分散，但持續時間因此拉長，它帶來的效應從科技類金額與地區成長都看的出來。

統計處長黃于玲說，多項國際品牌電子新機上市，遠距應用設備活絡，帶動科技類產品接單維持高檔。至於傳統貨品也因市場需求及產品價格上升，接單普遍回溫，化學品仍負成長是因國際油價還在低檔關係。

由於這波外銷訂單從3月就開始轉正，至今8個月見紅，黃于玲形容：「美中貿易戰後沒有那麼長過，貿易戰前是有一波連18個正成長。」

就地區而言，日本與美國下單成長18.6％、17.1％最強，大陸10.7％第三，東協6.1％，只有歐洲持續負成長，但年減0.1％，已近乎打平。黃于玲解釋，這是資通訊產品、手機跟筆電國際品牌都在美國，至於歐洲負成長，是因去年手機下單最高出現在10月份。

由於累積前10個月訂單平均成長率有4.8％，黃于玲預估，全年有機會超過。由於統計處預估11月年增率上看14.5％至17.9％之間，如果12月不差，全年一定會超過5％。

黃于玲還補充，早年大陸是我國第一下單地區，但是2014年被美國超車，之後落居第二位，當時美國佔接單比25.1％、大陸24.9％。今年美、陸占比各已提升到30.3％、26.2％。

(中時 )