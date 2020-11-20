台灣電視8點檔鄉土劇深受長輩喜愛，有許多演員因此爆紅，台劇女神連靜雯出道20多年，演出多部8點檔，能一秒落淚的超強演技，讓她擁有一批死忠觀眾群；連靜雯在2013年拍完《世間情》就宣告，為了健康不拍「鄉土劇」，近年事業重心轉往經營直銷，日前曬出昔日舊照和現況對比，發現她根本神凍齡。

連靜雯曾表示已經7年沒拍8點檔，也離開戲劇圈超過3年，儘管近幾年還有戲劇邀約，而且還是飾演重要角色，但她近年轉戰直銷事業，無法負擔戲分多、集數長的安排，只好拒絕；雖然離開螢光幕，連靜雯說很享受現在自由的生活，也能保持健康的身體。

最近連靜雯在IG限時動態曬出一張今昔對比照，畫面中是2013年的她和現在的她，7年前臉型看起來比現在稍微圓潤，但招牌大眼睛和高挺鼻樑都沒有太大變化，膚況也都維持得很好，難怪被譽為「台劇8點檔女神」。

連靜雯曬出昔日舊照和現況對比，發現她根本神凍齡。(圖/ 摘自連靜雯IG)

粉絲們看完超驚喜，讚嘆連靜雯幾乎沒變化的顏值，「7年根本一點都沒變」、「完全沒有歲月的痕跡」、「還是一樣美」、「期待女神回歸8點檔」。

(中時新聞網)