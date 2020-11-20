台南市文化局總爺藝文中心邀請新銳藝術家徐婷駐村，即日起於紅磚工藝館推出「化在陽光裡」藝術展。（劉秀芬攝）

台南市文化局總爺藝文中心邀請新銳藝術家徐婷駐村，即日起於紅磚工藝館推出「化在陽光裡」藝術展。（劉秀芬攝）

台南市文化局總爺藝文中心邀請新銳藝術家徐婷駐村，即日起於紅磚工藝館推出「化在陽光裡」1組大型空間裝置及2幅繪畫作品展覽，以流利的線條搭配簡潔的色彩，提供觀眾探索古蹟建築的新視角。

27歲的徐婷2018年畢業於英國倫敦藝術大學研究所，創作內容以攝影與空間裝置為主，參與多項公共藝術展演，2019年更獲台南新藝獎，是一位優秀及耀眼的藝術新星。

駐村期間，徐婷大量拍下總爺園區的古蹟建築線條與環境與午后斜灑於草地的陽光，讓她發想出此次創作，「總爺的百年建築是雕刻藝術裡的陽刻美感，而居民在此的生活流動樣態則是陰刻的浪漫。」

徐婷說，此次駐村創作作品可以想像是總爺園區風景的斷層圖，她用儀器精準測量，以3D繪圖軟體精密繪製，做成一件取材自環境的藍白灰配色、不規則多邊裝置及二件繪畫。

一進展館前段空間，首先映入參觀者眼簾的是兩幅繪畫作品，分別定位於建築體門框旁，看似平面的作品，實則為預告觀眾即將進入大型裝置的空間。展間後段的大型空間裝置，由不同方位、高度觀看，都有不同的維度感受，強調觀展者可體現身體感的主導權。

「化在陽光裡」駐村成果展於紅磚工藝館展出至2021年1月10日止，展覽也難得將工藝館以往展示隔板拆除，讓陽光從三面大牆上的優美窗戶灑進展場，與中央的裝置藝術融為一體，展開一場與歷史空間的對話。

(中時 )