雲林一名護理師人妻，某日在梁姓丈夫的行車錄器，發現偷吃鍾姓小三的肉麻對話「為什麼綠茶會殺精？對你而言…反正你妹妹已經把你給我了」等語，氣的崩潰提告求償。雲林地院衡量雙方財力，判決鍾女須賠償梁妻25萬元。

梁男2019年在媽媽工作的內衣專賣店，認識比自己小不少的鍾姓女子，2人悄悄交往，後來平均每周發生2次性關係，某天被妻子的友人發現2人開心逛街，梁妻得知後開始有警覺。

梁妻痛訴，她今年2月初發現老公車子的行車紀錄器錄有與女子的親密對話，懷疑先生外遇，經詢問，老公矢口否認有小三，沒想到同月底經友人通風報信，得知丈夫到鍾女家，直到凌晨5點才離開，於是騎車去堵人，雖然沒有看到老公，卻見到鍾女，當下要求對方寫下切結書，不得再與丈夫往來。

梁妻返家後氣得質問老公「為什麼會去外面交女人？」不料梁男竟回應，「去放鬆心情…」，更讓她難過的是，老公竟然不斷替鍾女求情，希望切結書附加條件「保證不對鍾女提告」，讓梁妻感到心碎。

雲林地院審理時勘驗行車紀錄器錄音證據，發現梁男曾打電話向鍾女說「為什麼綠茶會殺精？對你而言…反正你妹妹已經把你給我了」、「那你要親我一下喔，你幹嘛害羞喔～」露骨的言語，認為2人交往已超過正常男女間的朋友關係，衡量雙方財力後判鍾女須賠償正宮25萬元。可上訴。

(中時新聞網)