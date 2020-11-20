因改裝油料船上裝載豬肉，為防疫已進行人船消毒作業。（新竹海巡隊提供／邱立雅竹市傳真）

19日晚間一艘無船名的大陸漁船在龍鳳港基線外23.7浬限制水域處越界入侵，海巡署艦隊分署第12海巡隊在苗栗發現後，隨即發動登檢，竟是一艘改裝油料船，船上滿載100噸油料及豬肉11公斤，海巡人員將該船扣案查處，並進行人船消毒作業及相關檢疫工作，6名船員含船長目前則在防疫隔離處所留置室隔離，待調查結束後繳清罰款才能離境。

近年來大陸漁船濫捕惡名昭彰，不少漁船四處越界撈捕遭驅離。大陸漁船為便利作業，有不肖漁船擅自改油櫃，提供其他漁船油料，以便漁船無須返回港岸加油。新竹海巡隊19日晚間發現一艘違規無船籍、無船名的大陸漁船越界，緊急發動登檢，以小搏大控制人船，並將該船帶返台北港查處。

新竹海巡隊調查發現，該漁船滿載100噸油料，準備替其他大陸漁船接駁加油，但現場無發現其他漁船，僅該船錨泊於23.7浬限制水域處。新竹海巡隊指出，因大陸漁船深知海巡隊會巡邏，早就溜之大吉，要抓越界漁船就像貓捉老鼠一樣困難。

現場除查獲施姓船長等6人，並卻任健康無發燒情形外，船上還載有豬肉11公斤。經蒐集相關證據後，依違反台灣地區與大陸地區人民關係條例扣案查處，並配合衛生福利部及農業委員會動植物防疫檢疫局，進行人船消毒作業及相關檢疫工作，將查封豬肉由防檢局人員帶回，以確保防疫無破口。

目前6人均先留置調查，於防疫隔離處所留置室隔離中，待調查告一段落階，將船進行採處，等到6人排除確定，繳清罰款才會放人離台。

新竹海巡隊指出，近年來陸船時有越界作業情事，為維護海域秩序及漁民權益，平時除加強轄區巡邏外，也結合鄰近海巡隊實施擴大威力掃蕩，鎖定油料補給船查緝，阻斷越界陸船後勤補給，以行動守護海洋。

(中時 )