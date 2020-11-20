36歲周姓毒販去年9月在板橋開車遇警，竟然衝撞員警逃逸，警方後來連開3槍才將他制伏，但周交保後繼續販毒，今年9月在桃園遇警圍捕竟又逃脫，北市刑大經連月追查，日前在北市趁周停車時，火速將他逮捕，另起獲1把手槍及1把霰彈槍及9發子彈。

北市刑大偵八隊指出，周嫌十分狡猾，坐擁強大火力，晝伏夜出居無定所，一有風吹草動就會立刻逃逸，去年9月他在新北市板橋區長江路遇警盤查，居然衝撞員警試圖逃走，後來警方開3槍才將他逮捕，但周交保後仍繼續販毒。

今年9月時，周又在桃園八德區出沒，並以1家汽車修理廠當交易據點，大批警力緝捕時，周竟又查覺，開車衝撞包圍網後逃逸，警方當時在周的據點查獲1把改造手槍、海洛因209克、安毒12公斤，市價超過250餘萬元。.

偵八隊日前獲報，周嫌最近在北市活動，經循線追查鎖定他的行蹤，日前趁他停車、下車時，閃電突襲將他圍捕，身上發現2把槍械及9發子彈，警訊後除將他解送桃園地院歸案，另依妨害公務、槍砲及毒品罪將他送辦。

毒販衝撞員警逃逸 北市警循線逮人

毒販衝撞員警逃逸 北市警循線逮人

(中時 )