高雄一名婦人信徒因為丈夫罹患癌症求助某法師，竟然聽信法師之言，強迫小女兒與法師「合體」消業障，遭到3度性侵，就連嫁出去的大女兒也差點被蹂躪。全案經法院審理定讞，李男獲判有期徒刑15年。

自封「定一法師」的李姓男子，在高雄創立協會強調推廣孝道傳統教育對外招收信徒，並收了一名「常化師姐」做學徒。李男得知另一名女信徒丈夫罹患癌症多年，小女兒不服管教常抱怨不孝，認為有機可趁，告訴女信徒說藉由「合體為一」、「作夫妻間之事」才能消業障。

女信徒在104年10月間，告知小女兒稱父親罹患癌症都是你們姊妹害的，如果為家裡「犧牲」，就可以讓家裡變更好。小女兒以為母親是要帶她到師姐家念經，到了現場卻遭到法師性侵，抗拒不從還遭到施暴喝斥「我要教訓不孝子孫」，前後性侵達3次。

李姓男子得逞後，又盯上婦人嫁出門的大女兒，宣稱你父親的癌症需要妳妹妹化解，我後來發現目標應該是妳，強逼對方與自己「合一」，所幸大女兒抗拒逃出虎口，報警處理，這起案件才曝光。

不料審理過程，法師李男與師姐范女向女信徒施壓，指稱婦人的女兒們「不孝」讓師門遇上官司，並要求撤回告訴，造成婦人自責不堪輕生而亡。

高雄地院審理後，認為2人犯後完全沒有悔意，還合理化自己的行為，依照共同強制性交罪分別判李男、范女有期徒刑15年、9年，全案上訴至最高法院遭到駁回，宣告定讞。

(中時新聞網)