歡樂友緣女子高球公開賽20日在揚昇球場進行最後回合賽事，第二回合領先者李旻狀況極佳，一路獨走，最後成績是低於標準15桿的201桿，繼2016 TLPGA暨老爺公開賽、2017日立慈善盃、2019台灣大哥大女子公開賽，拿下台巡第4勝。侯羽桑從第二名的爭奪戰中脫穎而出，獲得最佳業餘球員頭銜，成績是206桿，盧昕妤和侯羽薔同為207桿，並列第三，前三名4位選手中僅有李旻是職業球員。

領先者李旻一下場就抓鳥，同組的侯羽桑、盧昕妤分別在第一和第二洞吞下柏忌，彼此之間的差距拉大到3桿。李旻第5洞再補上一隻鳥，至此已經形成一人獨走，三位業餘選手努力追趕的局面。轉場後，李旻心情穩定，球技盡情發揮，後九洞再添3鳥，成績-15，毫無懸念拿下冠軍。

至於第二名之爭，侯羽薔繳卡時-9，和姊姊侯羽桑、盧昕妤並列。最後一洞，侯羽桑第三桿攻上果嶺，抓下關鍵的博蒂，拿下第二名，以及最佳業餘球員頭銜。

上個月的緯創女子公開賽，李旻帶著領先優勢進入最後一回合，但最後只得到並列第9，她開玩笑說今天在楊梅「揚眉吐氣」。或許是上一場的陰影還在，李旻說今天很緊張，為了避免壓力變大，比賽過程中，她刻意不看領先榜，只是專注的處理每一桿，一直到第18洞打完，才知道自己領先5桿。

今年因為疫情留在台灣，李旻說剛好是調整的好時機，可以利用這段時間，改進缺點，補足欠缺的地方。這場比賽的第二名，同時也是最佳業餘球員的侯羽桑說，回到台灣這半年，成績都不是很好，這一場終於找回一些手感，三個回合-10桿算是很不錯。她推崇同組的李旻，表現穩定，賺桿能力強大，一直到最後幾洞，她才意識到三名業餘選手成績差不多，所以就更認真的進攻，並且在第18洞抓下關建的birdie，獲得頭銜。

由主辦單位提供，三個回合總成績紅字就能獲得10萬元的激勵條款，共有16位選手達標。職業選手陳孟竺「說到做到」，為自己多得10萬元獎金。第二回合結束，她的成績高於標準4桿，她說第三回合一定要變負的，今天果然賺了5桿，得到獎金。陳孟竺說，講是一回事，但其實沒有把握，只不過今天放鬆心情打，得到不錯的結果。她說已經很久沒有打出這麼好的成績，所以哪怕最後差一桿也不會懊惱，畢竟盡了力，而且也打出滿意的內容。

(中時 )