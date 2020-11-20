林建叡團隊認養在地居民老屋，改造成社區休憩活動空間。（劉秀芬攝

林建叡團隊認養在地居民老屋，改造成社區休憩活動空間。（劉秀芬攝

台南藝術大學校友林建叡自念研究所時參與官田區社區營造，畢業後留在大崎，與校友羅婉慈成立「大崎藝農實踐所」持續推動地方創生工作，9年改造大崎3間老屋7處景觀，透過村落藝術體驗營，將遊客帶進大崎，幫助人口外移老化嚴重的農村活化再生。

林建叡為高雄人、羅婉慈老家在新北淡水小鎮，兩人於南藝大建築研究所相識，畢業後留在大崎打拚。羅婉慈說，大崎人口數不到500人，人口老齡化嚴重，在9年多的時間裡，已經歷經十幾位在地長輩離開，更因為如此，村落老屋及環境頹敗的速度也很驚人。

這幾年藝農團隊招募全台的大專青年，共同參與村落空間藝術改造的行動，已改造3間老屋及7處景觀；今年再遊說一位當地居民，把破舊老屋讓他們認養，提出「綠蔭老屋空間改造」計畫，爭取到文化局「社區營造計畫」及都發局「台南築角計畫」經費。

「綠蔭老屋空間改造」團隊有來自高雄正修科技大學、台南應用科技大學、崑山科技大學及中國文化大學的學生，歷經兩個月密集的改造，將頹屋屋頂變身成如太空飛船遊戲空間，前埕大樹綠蔭下可辦桌共餐，夜晚可觀星、辦星光電影院，旁有可窯烤披薩的食農空間。

暑假期間藝農團隊也辦理了4場次村落藝術體驗營，吸引近500位都市親子前來大崎，體驗與村落環境結合的藝術手作活動，透過營隊引進人潮進入偏遠山村，帶來朝氣。

林建叡說，由於人口外移，盤點村落還有近20間破舊老屋無人居住使用，如果村民願意開放認養，團隊會盡力爭取計畫經費，重新活化利用；也希望遊客走過路過大崎，不要忘了停留片刻，看看他們在村子裡用心生活的點滴。

(中時 )