台灣製藥水準已與國際接軌！食藥署（TFDA）20日表示，根據「2020年學名藥認知及國產製藥發展現況調查」報告顯示，有92.7％民眾對於國產製藥能確保藥品供應無虞有信心。突顯本土製藥業技術已有前進國際的實力。

台灣製藥公會理事長蘇東茂指出， COVID-19（新冠肺炎）疫情籠罩全球，為了讓國內免於遭受缺藥危機，TFDA超前部 署，在疫情初期備妥各醫療防疫措施，更與國產製藥廠共同合作籌組 製藥國家隊，整合醫療資源，讓民眾安心免於缺藥，而取得正面迴響。

根據「2020年學名藥認知及國產製藥發展現況 調查」報告顯示，有 92.7％民眾對於國產製藥能確保藥品供應無虞有信心，凸顯台灣製藥水準已與國際接軌，國產學名藥亦有助減低健保醫療支出，降低藥品供應風險。

依據經濟部、關務署等統計資料，108年我國製藥產業產值為新台幣757.1億元，成長幅度達7.6％，預期109年總產值將達800億元。西藥製劑在外銷上的表現是製藥總值成長的主因。目前也有70家以上藥廠充分展現外銷實績，行銷全球100 餘國，出口額超過百億，108年較107年成長約20.0％，主要五大出口國為美國、中國、日 本、越南、泰國，尤其表現在對美國出口值上，成長幅度尤其大增為35％。109年雖因COVID-19疫情成長持平但仍相對穩定。

在台灣，近年人口高齡化加速，醫療費用逐年上升，108年65歲醫療費用約占38.75％，其中，藥費方面，過去10年共增加了1,187.7億。以目前健保藥費分布來看，108年健保醫令金額原廠藥占比57％、學名藥43％，在健保藥費醫令數量學名藥則佔70％以上，高數量低支付額，顯見學名藥的重要性，根據前項調查顯示有74％受訪者表示 支持「健保署以鼓勵使用國產學名藥，進而節省健保支出，讓醫療資源能更有效利用」。

國際間美國、日本及歐盟國家已正視學名藥供給的重要性，尤其疫情期間確保供藥無虞，政府也應將使用國產學名藥訂為重要政策，制定使用國產學名藥短、中、長期目標，鼓勵並制定相關配套措施，同時穩定藥品供應鏈，為國產製藥產業永續發展奠基，讓生技製藥業有後盾投入研發與創新而更蓬勃發展。

(工商 )