台北市交通局延長塔城街與鄭州路口實施機車兩段式左轉的政策，引發機車族不滿，台灣機車路權促進會將於今晚發起「待轉大富翁」行動來表達不滿，以「守法」的兩段式左轉抗議。不過北市警察局在也出動360名警力，來防堵事件發生，不少要回家的民眾因此被攔下來申誡，而從鄭州路直接左轉塔城街的騎士則直接挨罰。

台灣機車路權促進會原本在20日晚間執行「待轉大富翁」，北市出動大批警力維護交通秩序，更出動環保局稽查5年以上的機車，許多無辜的民眾因此被開罰，環保局指出，「機車出廠滿 5 年以上，每年就必須依行照發照月份前後 1個月間進行排氣定期檢驗，這次北市府要求環保局一同聯合稽查。」

警方為防堵「待轉大富翁」的遊行，將許多惡意兩段式迴轉的民眾攔下來，不過不少無辜的民眾也因此挨罰。（游念育攝）

一位行經鄭州路直接左轉的張先生被開罰單抱怨說，「我根本不知道有這樣的活動，且對直接告示也沒有很明顯。」另外，下班準備回家的黃先生，因遵守法規待轉直接被攔下來，黃先生抱怨說，「我遵守法規待轉，也被攔下來申誡，到底標準是什麼，原本不想參加這個活動，被警察攔下後，我也想參加。」

另外，也有騎著腳踏車行經鄭州路的民眾挨罰，開罰理由大多是因慢車駕駛人在人行道或快速車道行駛，被開罰的李先生說，「我騎腳特車也被開罰，真的是無妄之災。」

黃先生抱怨說，「我遵守法規待轉，也被攔下來申誡，到底標準是什麼，原本不想參加這個活動，被警察攔下後，我也想參加。」（游念育攝）

下班回家的陳先生怒嗆員警，「我乖乖待轉為何被攔下來申誡？告示牌上不是說要待轉嗎？」員警回應，「你惡意待轉2次以上。」陳先生不滿說，「待轉還有惡意？我不熟路況為何不能行經此地2次？」有民眾嗆警察：「你們是在擾民！」、「管我要怎麼騎？」、「還我機車路權！」，甚至有1名機車騎士為了閃躲警察，加速驅車時摔倒「犁田」，所幸僅受輕傷。

北市出動大批警力維護交通秩序，更出動環保局稽查5年以上的機車。（游念育攝）

在優勢警力維持下，鄭州路的交通情況尚稱順暢，但周遭道路包括忠孝西路、中華路，都一度車流壅塞癱瘓。

台灣交通安全協會理事吳祥瑀指出，「我們的訴求是，希望北市府能將鄭州路塔城街跟市民大道交叉口這邊，把強制兩段式左轉的牌子拿掉，回到7月以前的政策。」

也有騎著腳踏車行經鄭州路的民眾挨罰，開罰理由大多是因慢車駕駛人在人行道或快速車道行駛。（游念育攝）

(中時 )