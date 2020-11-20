中華職棒味全龍隊為貫徹創辦人魏應充理念，除致力提升球員專業，也積極投入品格訓練，盼球隊能發揮社會影響力，在公益及行為操守等各領域成為職棒球隊標竿。味全龍隊為此在上月與雲林地檢署建立連繫平台，昨天更共同舉辦球隊秋訓首場法治教育訓練，雲林地檢以「法律教練團」概念深入規劃各類課程，球員們大開眼界。

味全龍領隊任中傑昨率領全隊包括總教練葉君璋在內的教練團、球員及行政人員等共約90人到雲林地檢署及雲林地方法院舉辦秋訓期間之首場法治教育，雲林地院院長李淑惠及中華職棒大聯盟副秘書長王惠民也特別到場致詞勉勵。

球團與雲林地檢在會前互贈別具意義的紀念品，雲林地檢致贈由檢察長洪家原簽名的球棒，象徵以法治守護專業運動；球團則致贈印有創辦人魏應充「共好」二字墨跡的共好環保包，象徵創辦人魏應充重視法治，期許球隊在公益及行為操守等各領域成為職棒球隊標竿，與台灣共好。

雲林地檢署這場別開生面的法治教育以「法律教練團」的角色出發，除詳細簡報分析過往職棒簽賭案件之成因、查緝案例外，也透過相關課程介紹「科技與行動的雲林地檢署」，詳細介紹數位採證鑑識、團隊辦案系統之同步電子筆錄及監視影像、觀護程序與電子監控等，雲林地院也提供國民法官制度簡介。

雲檢檢察長洪家原表示，早年地檢署與職棒球隊合作，的確是為了防賭，現在是為了法律諮詢和宣導；雲林地院院長李淑惠說，明年會辦模擬法院，讓龍將們參與「判案」。

味全龍內野手朱祥麟說，這場教育訓練讓他有機會參與到以前沒有見過的場面，例如坐在法院旁聽席，感覺嚴肅起來，他很謝謝雲檢給大家體驗機會，也讓球員了解如何正確解決、面對、回報問題。外野手曾陶鎔也說，感謝雲檢讓球員清楚了解法律程序和相關問題，他大開眼界 、受益良多；投手廖任磊認為，他除了了解法治教育的重要性，也體認到球員在社會上的責任以及義務。

(中時新聞網)