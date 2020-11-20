彰化縣農會大樓的7樓112坪、8樓74坪、12樓、208坪辦公室空間也在招租中。（吳敏菁攝）

彰化市中山路和華山路口是黃金地段，機關、醫院和商圈雲集，還不斷有新的建設計畫，停車相當緊迫，彰化基督教醫院投入興蓋第七期大樓後，也撥出第八期要打造磐石大樓的用地，先搭蓋4樓簡易建築，結合辦公室和立體停車場，188個停車空間將在12月先釋出使用。

彰化市縱貫線中山路，沿線是黃金蛋黃區，彰化基督教醫院在兒童醫院旁的停車場，斥資48億元，計畫興建地上8樓、地下6樓，佔地1700坪，去年10月動工，工期約4年半；將作為質子中心治療癌症中心。

大樓興蓋的地段，附近的機關、商圈密集，停車空間相當窘迫，在工程期間，彰基緊急撥出彰基第八期磐石大樓的計畫用地，先申請搭建簡易型辦公和立體停車場，協助解決停車的問題，去年11月27日報開工，計畫明年5月26日完工。

這棟新的立體停車場，進度超前，建築主體已經成形了，就在車水馬龍的中山路和華山路口，引起過往駕駛、路人好奇注意，業者也開始張貼辦公室招租，計畫12月啟用。

彰化縣政府表示，申請興蓋一樓面積為740坪，總面積1773坪，1樓作為商場、辦公室，2至4樓作為立體停車場，共188位停車空間，未來將開放使用，業者尚未領取使用執照。

目前新建築辦公室已在招租中，斜對面豪華期派的彰化縣農會大樓的7樓112坪、8樓74坪、12樓、208坪也在招租中，14樓高農會大樓，地下1、2樓可容納200汽車停車位和百輛機車。

附近地段不斷被看好，鄰近占地2150坪的旭光西路停車場也計畫打造10層以上商城，彰化縣衛生局前現為停車場「機28」廣達3400坪，也要採BOT方式進行開發，待程序完備後，可望打造全彰化最大的影城購物中心。

(中時 )