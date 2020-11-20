大魚重達25斤，抓起來好費力!（李金生攝）

金門水試所檢視照片，仔細對照圖鑑確認是「紅鼓」。（李金生攝）

老阿嬤開心說道，這幾年很少看到這樣的大魚。（李金生攝）

大魚來了！金門吳姓民眾在大地村海邊網到1尾全長近1公尺的紅鼓，估計可以賣得3、4000元的好價錢。縣水產試驗所認為野生的不易長這樣大，有可能是對岸大陸箱網養殖魚跑出來。

平日在海邊佈放定置漁網的大地村民吳忠烈，已有15年的捕撈經驗。昨晚家人到海邊巡網，發現1隻大魚中網，在網中不停蹦跳，趕緊跑回家裡通知他起網，果然是1尾超大的魚，全長90公分，足足有25斤重。

這尾鱗片閃亮的大魚，讓住在海邊的老人家也說，很少看到這樣大的魚，這幾年尤其不常見。結果有人說是紅鼓，也有早年賣魚的阿伯說是黃花魚屬的「黃花舅」，不管是哪一種，估計都能賣個3、4000元，也算是一筆不錯的收穫。

金門水試所檢視照片，仔細對照圖鑑確認是「紅鼓」，儘管尾端的黑點不太明顯，但從魚的頭、嘴和鰭、尾觀察，應該無誤才對。

由於野生魚類要長到如此大，通常不太容易，該所研判可能是大陸箱網養殖魚，在遭遇颱風時跑出來，結果從養殖魚變成野生魚。

(中時 )