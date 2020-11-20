王品股價站穩百元大關，但不用急著買進股票，王品直接送給你！響應政府振興政策，王品推出兩波活動，並加碼業界最狂「月月抽股票」，於9／8、10／7、11／12日各抽出3位幸運兒，送出王品股票一張等值現金(以抽獎當日收盤價現金交付)，收盤價從73.6元、76.9元，飆高至95.4元。隨著股價持續走高，12／9日將迎來第四次抽獎，3名被抽中的幸運消費者，有機會獲得超過10萬元以上的現金。

王品集團第三季營收表現優於業界預期，EPS 3.6元創26季新高、獲利站上7年高峰。10月連假多、聚餐意願暢旺，王品合併營收也創集團歷史新高，11月各品牌積極衝刺業績，請來知名藝人代言、拍攝宣傳短片，並推出多重優惠。

網路票選最佳告白餐廳「夏慕尼」，邀請冒險王—宥勝、蕾媽化身「夏慕尼浪漫大使」，至11／30日止，平日出示優惠畫面，消費兩客套餐即招待價值$1,200元的「波士頓龍蝦」乙隻，活動推出短短兩周，已經兌換超過3500隻龍蝦，成效驚人。

西堤牛排邀請到熱血小隊長—盧廣仲，獻唱主題曲「100種歡聚的理由」並拍攝MV，網友大讚「選角、歌曲、畫面都很專業，令人印象深刻！」，品牌也推出優惠，至12／20日止，只要在個人臉書分享主題曲MV並消費兩客經典套餐，即款待「經典雞翅」乙份。

青花驕則請來演而優則導的阿KEN，化身美味探長與粉絲一同解謎，12／31日前參與粉絲團活動，並於店內消費「青紅雙鍋」，就招待美國牛培根、國產帶皮豬五花、滑嫩去骨雞腿肉(3選1)，11／18-11／30日再加碼抽一年份雙人套餐。

沐越也將前進國師—唐綺陽的直播間，憑12月星座運勢直播畫面截圖，1／29日前就可享週一到週四「迷路小雞」半價優惠。

王品「振興五倍送 滿$200送$1000」活動至11／30止，期間到王品集團旗下21品牌餐廳用餐，每筆消費金額滿200元，贈送百元面額「王品振興分享券」10張。下次單筆消費滿500元可折抵一張，消費滿1000元可抵兩張，以此類推。此外，另抽出600名粉絲獲得王品集團888元抵用券，共計送出近250萬元好禮。

(中時 )