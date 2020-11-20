港星方中信的老婆是香港小姐冠軍莫可欣，兩人從交往到結婚，相愛24年，恩愛如昔，是香港演藝圈有名的銀色夫妻檔。然而現年51歲的莫可欣，淡出演藝圈多年，日前難得現身接受好友YouTube頻道訪問，就坦言與老公是兩個世界的人，要維繫夫婦感情，真的要靠互相遷就，揭開婚姻中殘酷一面。

莫可欣說她與方中信在一起20多年，不是每天都風和日麗，時常有意見不同的時候，「我與他完全是兩個世界的人，尤其是我們工作方面不同，大家接觸的事不同，要維繫真是要遷就。通常都是他來吵，我不喜歡跟人吵架，最多是臭臉，每到一個點就會覺得好辛苦。」

之後莫可欣就會引用佛偈跟他講道理，「其實我們的夫妻緣，可能是前世沒有還給大家，所以這輩子來還，不如這輩子對大家好一點，希望來世大家不用再做夫妻，那就不用還債，可以當回普通朋友。」

有傳當年莫可欣參選港姐，雖然樣貌不是最出眾的，但就憑著來自瑞士Allgemeine Gewerbeschule Basel免疫與分子生物學學士及工商管理碩士的高學歷，獲得評審之一的成龍力挺，而拿下當屆冠軍。不過她僅踏入演藝圈5年，就因成績不盡理想，逐漸淡出，並在2008年嫁給交往12年的方中信。

(中時新聞網)