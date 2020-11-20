中航（2612）今年第三季短期投資的國內股票，讓公司大賺1.76億元，累計今年業外獲利達2.32億元，去年業外則是虧損0.56億元，累計今年前3季公司營收23.38億元，獲利3.38億元，EPS 1.71元，優於去年的1.41元。公司協理唐邦正20日在法說會上指出，今年海運本業獲利不如去年，明年估計會好很多。

唐邦正分析，第四季因為疫情升溫，船東信心不足，散裝船運市場表現不如預期，加上中國停止澳洲煤礦進口，10月6日海岬型船日租曾高達3,49萬美元，巴拿馬型船日租是1.25萬美元，而本月19日海岬型船日租是1.18萬美元，低於巴拿馬型船的1.19萬美元。中航船隊清一色海岬型船，本季初換約船舶有簽到好價格，季底前換約船隻就難看好。

明年市場估計會有明顯好轉，國際貨幣基金估今年全球GDP下跌4.4％，明年估成長5.2％；疫苗問世，市場新造船銳減逐都是有利條件。另中國大陸今年前三季礦砂進口量成長11％，全年估計將達11.25億噸，年增7％，明年估會持續成長，有利海岬型船。

(工商 )