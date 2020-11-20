中天新聞台被關台，國民黨立委賴士葆指出，過去民進黨多年傾全黨之力捍衛新聞言論自由，現在粗暴地關閉中天新聞，背離創黨核心價值，既除去監督制衡的力量，也符合全黨價值和利益分配，如今親綠陣營各方勢力搶攻52頻道早已殺紅眼，讓人不齒。

賴士葆指出，只有極權國家才會用公權力消滅不同的聲音，追求新聞言論自由是民主自由國家的普世價值。過去民進黨多年傾全黨之力捍衛新聞言論自由，現在粗暴地把中天新聞台關閉，民進黨全黨上下不會不知道他們正在箝制言論自由，已經背離當初創黨的核心價值；他們選擇沉默，因為既要追求既得利益，就無法兼顧持守過去的理想。

他說，民進黨整個黨的價值觀墜落的速度超乎想像，權力使人快速的腐化。這些年蔡政府上下搶食官位、求官鬻爵的難看吃相，早已不是新聞。終結中天新聞台既是除去監督制衡的力量，也符合全黨的價值和利益分配，如今親綠陣營各方勢力搶攻52頻道早已殺紅眼，讓人不齒。

賴士葆酸嗆，蔡政府在提名NCC委員之初，早已經源頭控管，只提名意識形態和政治立場相符的人，現在蔡英文、蘇貞昌大可佯裝沒有政治力介入，NCC委員7票全部整齊劃一投下贊成票，果然沒有辜負政治任命的任務。

他強調，台灣媒體的亂象早已病入膏肓，NCC當有所作為卻沒有作為，台灣的媒體已經晉升到可以和執政當局一起治國了，套用蘇貞昌過去罵NCC什麼都不管，這話是真的，前NCC主委被下台了。上台的NCC委員只開鍘中天這種批判政府的媒體，其他的放任不管，這就是政治正確。

(中時 )