中衛推緋紅雪花口奧。（中衛提供／吳敏菁彰化傳真）

12月1日全面實施，管制戴口罩，擴增八大類場所的範圍，除了醫院大眾運輸，生活消費教育場地，圖書館社區大學、休閒娛樂場所，包括電影院酒吧遊樂園等，另外寺廟教堂，多人前往洽公的銀行政府機關等，超過70個場所，沒戴口罩可罰3000到1萬5000元，口罩成了常民必須，不少人都追求要戴就要戴戴得美又時尚，形成了瘋狂搶手的新風潮。

嚴格管制上路，隨著冬風起，口罩再度成為常民生為之日常，CSD中衛也公布推出聖誕節雪花口罩，21日將於官網公布上市，延續去年雪花球魔幻神秘風格，今年「緋紅雪花」以酒紅色為基調，大玩時尚「Tone on Tone同色系搭配法則」。

CSD中衛行銷經理周令怡表示，中衛自2016年首推雪花主題的聖誕口罩，年年變化不同花樣，款款均受口罩粉絲喜愛珍藏。今年「緋紅雪花」聖誕限量口罩，是延續去年「星空雪花」聖誕口罩的雪花球風格，但色系完全相反。「星空雪花」以靛藍色為基底，點綴片片冰晶，風格酷炫。「緋紅雪花」則復刻第一代「聖誕紅雪花」，以酒紅色為主色調，差別在於，同色系變化的雪花球冰晶，更能凸顯神秘魔幻感。

中衛表示，聖誕口罩屬節慶限量商品，數量有限，為讓喜歡雪花的粉絲們能一次擁有雪花球主題聖誕口罩。中衛首次重新限量發行「星空雪花」，並和「緋紅雪花」一起販售。口罩分兩種包裝，每袋5片，售價79元，每盒30片，售價300元。口罩販售通路資訊，將於11月21日統一於中衛粉絲專頁上公佈，請粉絲們鎖定中衛粉專。

(中時 )