為熱愛足球比賽的男女老幼規畫分齡賽事的「中華足球聯盟」即將成立，為熱愛足球比賽的男女老幼規畫分齡賽事，其宗旨在於推廣社區足球運動普及台灣基層足球運動人口、接軌國際，社區足球深耕計劃結合社會企業（以樹養球計畫）推動足球產業發展。以深耕社區足球發展方向為主軸，增加社區凝聚力與向心力強化在地生活圈，進而形成在地創生的足球文化發展與影響力，促使國內的足球運動蓬勃發展。

在國會殿堂中對於幼童教育政策不遺餘力的立法委員許智傑，將出任推廣大使，許智傑首先提出五大策略：打造優質足球場域、引進國際足球教材、落實在地人才培育、擴大社區足球節日、永續社區足球發展。

依照教育部體育署的足球6年計畫，許智傑表示，社區足球深耕計劃以學校與社區開始扎根，讓小朋友從小開始接觸足球，擴及家庭與社區的共同參與。再以上述五大發展策略，作為建構社區與學校的足球運動平台，從而創造臺灣運動文化。

許智傑特別強調6歲至60歲都能體驗足球運動帶來的樂趣與團隊合作的精神學習發展，因此將競賽組別設置U6、U8、U10、U12、U15、U18及公開組和長青組等8大組別。目前已規畫全國十大賽區進行預賽，全國總決賽訂於12月26、27日在彰化鹿港的足球公益園區進行，各組冠軍獎金高達5萬元，全部賽事將採FIFA國際五人足球賽制，冠軍賽有網路直播，同時場邊也設有足球文創市集活動，期盼帶給大家不同的足球文化與樂趣。

(中時 )