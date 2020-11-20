太古集團推出「車咕嚕」APP及全新行車服務平台，盼提供車主全方位服務。(林欣儀攝)

無接觸洗車服務標榜完全不接觸洗車員，在疫情時期頗受車主青睞。(林欣儀攝)

有感於許多民眾不喜歡讓人碰到自己的愛車，尤其擔心洗車時車身遭刮傷，太古汽車集團去年起結合科技，打造「車咕嚕」APP及全新行車服務平台，不僅提供諸多車輛相關資訊，配合「無接觸洗車服務」，只要一指辨識與付費，完全無須與人接觸，在今年新冠肺炎疫情期間廣受車主青睞，業績上漲3成以上。

開著愛車排隊進入新進軍台中市的無接觸洗車服務場，搭配APP使用並透過車牌辨識、行動支付系統，即可接受全程自動化、不用海綿或毛刷的洗車服務，車主不必與服務員接觸，且避免車子遭不慎刮傷的風險。

車咕嚕總經理馮仲陽說，他們在六都進行上萬份市調，有高達8、9成的車主不喜歡他人碰觸自己的愛車，但即便是人工洗車服務，也難免發生抹布不慎夾帶沙粒、刷毛可能刮傷車身的情況，此全自動洗車機則可解決此問題。

馮仲陽強調，無接觸洗車場目前在台北設有3場、高雄有2處，最近首度進軍台中，以台北內湖的洗車場來說，一天可以上百台車，顯見民眾接受度高，尤其，今年新冠肺炎疫情期間，使用率較去年增加約3成以上，目前已有20萬會員加入APP服務行列。

馮仲陽說，「車咕嚕」APP盼提供車主全方為需求與服務，包括個性化篩選鄰近加油站、提供加油折扣資訊、提供吃喝玩樂景點推薦及智惠停車、胎壓偵測、大數據即時車價查詢等各種車輛相關服務，未來只要有APP，就能輕鬆搞定。

(中時 )