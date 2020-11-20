瑞銀財富管理首席中國經濟學家胡一帆20日預計，2021年中國經濟增速將反彈至接近7.8％，通膨則保持溫和在2.5％左右。此外2021年要為弱美元做好準備，即使中美關係仍嚴峻可能對人民幣形成一定壓力，但2021年人民幣對美元仍可保持穩中略升態勢。

她在媒體電話會上表示，從經濟基本面來看2021年全球經濟向好發展，通膨壓力也相對較溫和。美國財政赤字和貿易赤字的「雙赤字」疊加將對美元走勢帶來負面影響，隨著經濟逐步復甦、疫情得到控制，美元的避險功能被大幅削弱，從而利好新興市場貨幣和黃金。

胡一帆稱，還是有一個非常強的支撐面讓黃金的價格保持在比較高的位置。印度盧布、印尼盾、人民幣等可能是2021年受青睞的貨幣。

她並稱，中美10年期國債利差在相當長時間還會保持在200個基點左右，美國在今後兩到三年會保持零利率，而中國人民銀行已經強調了貨幣政策維持中性，意味著不會看到大規模的「放水」，預計中國10年期國債利率將保持在3％左右，但如果利率繼續上升的話，不排除人行有一次降準動作。

瑞銀財富管理投資總監辦公室並發布「2021年年度展望」稱，在基準情景下，財政刺激方案、持續低利率環境及疫苗問世三大因素，將為中小型股、優質金融和能源股，以及工業和非必需消費品行業帶來高於平均水平的回報。

中國國家主席習近平日前在亞太經合組織（APEC）工商領導人對話會視頻演講稱，中國經濟發展穩中向好，長期向好的基本面沒有變，完全有信心有能力保持經濟平穩運行。將堅持把創新作為引領發展的第一動力，實現依靠創新驅動的內生性增長。

(工商 )