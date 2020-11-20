身為人夫，若家中嬌妻不僅支持你打電玩，她甚至跑去排隊，只為了入手最新PS5，不知羨慕死多少人！一位甜美人妻為了給老公一個驚喜，獨自去買PS5，沒想到一排就是3小時，最後也成功買到。她「無怨無悔」的愛夫行為，被網友推爆；人妻身分曝光，就是占星師蘇飛雅。

「老實說，我自己是沒有在百貨公司週年慶開賣時排隊搶購的，因為感覺總是買得到貨」，蘇飛雅在臉書分享「作戰心得」，她一聽到PS5非常限量，整個鬥志都來了。

排了3小時，蘇飛雅順利入手PS5。（翻攝蘇飛雅Sophia臉書）

她前往位在台北市華山附近的九號基地，「等著店面開門，衝進去時卻得知代理商今天（19日）才出貨，而且貨還在路上...還在路上，不知道何時到貨。」幸好最後被她等到，如願以償，還加購老公愛玩的遊戲。

蘇飛雅表示，她知道自己開賣日運勢不太順，「看著自己寫的今日運勢，自己都覺得好笑，根本是自我實現的預言」，不過最後還是順利入手PS5，「原來長久的等待，得到的成就感更深」。

(中時新聞網)