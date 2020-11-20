好天氣掰！中央氣象局表示，今（20日）晚間開始，台灣受到東北風影響，北部及東北部天氣稍涼，並有局部大雨或豪雨發生的機率，雖然下週日（22日）白天降雨趨緩，但好天氣僅維持半天，同日晚間東北風再增強，一直到下週三、下週四（25日、26日）才會減弱，不過下週五（27日）恐怕又會變天。

氣象局指出，今天鋒面通過台灣北部海面，隨後東北風增強，水氣愈晚愈多，午前僅台東有局部降雨，午後大台北東側及東北部、東部雲量也開始增多並有零星雨，其他地區則為多雲到晴的天氣；清晨低溫約22至25度，白天各地高溫均在28度以上，中南部達31至34度。

明天（21日）東北風持續影響，迎風面的北部及東半部地區有零星雨勢，其中東北部地區降雨較顯著，並有局部大雨或豪雨發生機率；下週日白天東北風減弱，降雨趨緩，各地多為晴到多雲，僅東半部地區及大台北山區有局部短暫雨，但這波空檔相當短暫，同日晚間東北風將再度增強，持續影響到下週二（24日）。

氣象局預估，22日開始連續3天，東半部及大台北地區有局部短暫雨，其中東北部降雨較為持續，並有局部較大雨勢發生機率，桃園以南則維持多雲到晴；氣溫方面，北台灣及花蓮降溫較顯著，高溫僅23至25度，整天偏涼，其他地區高溫仍有27度以上。

下週三、下週四開始，東北風稍減弱，剩下東半部地區及大台北山區仍有局部短暫雨，其他地區為晴到多雲的天氣；氣溫亦有回升趨勢。到了下週五，東北風再增強，北部及東半部地區氣溫下降，有局部短暫雨，濕涼的天氣型態將一直持續到30日，提醒民眾外出時攜帶雨具，晚上也要多加件外套。

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(中時新聞網)